Felipe Anderson | 'Felice di raggiungere traguardi con il club che amo | la Lazio è la mia priorità'

I biancocelesti si portano a quota 33 punti Non si ferma il momento positivo per la Lazio che dopo aver vinto il derby con la Roma nei quarti di ... (sbircialanotizia)

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio batte il Lecce per 1-0 grazie alla rete di Felipe Anderson , conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato e ... (ildenaro)

(Adnkronos) – Non si ferma il momento positivo per la Lazio che dopo aver vinto il derby con la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia batte ... ()

ROMA " La Lazio batte il Lecce per 1 - 0 grazie alla rete di, conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato e continua nella sua rimonta Champions. Prima del fischio d'inizio omaggio a Sven Goran Eriksson, storico allenatore del secondo ...ROMA - La Lazio supera 1 - 0 il Lecce all' Olimpico grazie alla rete die si riporta in zona Champions League . Rivivi le dichiarazioni del tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri , nel post - ...Quota 300 partite con la maglia della Lazio, delle quali ben 126 consecutive, e un gol per celebrare questi traguardi regalando alla sua squadra una preziosa vittoria.Lazio, Maurizio Sarri si gode la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. A decidere il match contro il Lecce e' Felipe Anderson, del quale ha parlato il tecnico toscano alla fine de ...