Federica Nargi | Alessandro Matri e quella cosa che non fanno più insieme la notte

«Effetto Cameron» (leggi: Cameron Diaz): la coppia racconta per la prima volta la gestione delle figlie e la conseguente decisione di dormire in ... (vanityfair)

Sono stati intervistati nel podcast Mamma Dilettante condotto da Diletta Leotta, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno condiviso non solo le ... (dailynews24)

Federica Nargi e Alessandro Matri , coppia storica dello spettacolo, hanno parlato della loro famiglia in un podcast. Ospiti a Mamma Dilettante di ... (diredonna)

Federica Nargi e Alessandro Matri si raccontano senza filtri : «Nessuna crisi - ma ormai dormiamo in camere separate»

Federica Nargi e Alessandro Matri sono in crisi? No! E allora perché dormono in camere separate? La coppia si è raccontata senza filtri ai microfoni ... (donnapop)