Far West alle porte di Roma | ucciso un 14enne | caccia a tre nomadi

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) A 14 anni è rimasto in terra senza vita:da due colpi di pistola. Il proiettile fatale lo ha raggiunto all'addome. Un ragazzo di orgine romena, Ivan Alexandru, è stato ammazzato dai colpi sparati3 del mattino nel parcheggio della fermata della metro C Pantano, al confine tra i Comuni die Monte Compatri. Tra le possibili cause una lite per questioni di droga, anche se gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista, come ad esempio uno scambio di persona. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine degli eventi che hanno portato alla morte del, ci sarebbe stato un litigio scoppiato qualche ora prima tra due opposte fazioni in un bar in zona Borghesiana. Alla lite sarebbero stati presenti anche la vittima e il patrigno. La violenta discussione è scoppiata davanti alla cassa del bar Esse di ...