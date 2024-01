Ex Milan | Bonucci | “Sono a fine carriera Al Fenerbahce per vincere trofei”

Il, come confermato dallo stesso Pioli , è alla ricerca di un difensore: "Ho manifestato ... c'è da registrare il saluto ai rossoneri da parte di Rade Krunic , che ha raggiuntoe Dzeko ...In casa, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro la Roma, ... Chi ha ufficialmente salutato è Rade Krunic , che ha raggiunto Edin Dzeko e Leonardoed è ...Fiorentina-Udinese, i viola rimontano due volte i friulani e si salvano così. E la prestazione di Lazar Samardzic… Fiorentina e Udinese si spartiscono la posta in palio al Franchi con un 2-2 in rimont ...Buona la prima per Leonardo Bonucci con la maglia del Fenerbahce. L`ormai ex difensore dell`Union Berlino ha debuttato nella Super Lig turca sul campo del Gaziantep.