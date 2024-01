Ex Ilva | si apre la settimana clou | si cercano nuovi partner

La settimana che sisarà decisiva. Palazzo Chigi ha indicato mercoledì 17 gennaio come termine ... dai 320 milioni per pagare bollette e fornitori al miliardo per acquistare gli impiantiin ...Ex, ma anche Wartsila e Marelli. Sono ancora tante le nubi all'orizzonte e c'è anche qualche spiraglio che si. Per alcune delle vertenze industriali più critiche, è con un bilancio in ...Dopo il divorzio con Arcelor Mittal il governo dovrà trovare i capitali privati per garantire un futuro solido e competitivo ad Acciaierie d’Italia. Serviranno, poi, nuovi soci in grado di apportare d ...Ex Ilva, ma anche Wartsila e Marelli. Sono ancora tante le nubi all'orizzonte e c'è anche qualche spiraglio che si apre. Per alcune delle vertenze industriali più critiche, è con un bilancio in ...