Ex Ilva | il tempo stringe | le prossime mosse

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ex, ma anche Wartsila e Marelli. Sono ancora tante le nubi all’orizzonte e c’è anche qualche spiraglio che si apre. Per alcune delle vertenze industriali più critiche, è con un bilancio in chiaroscuro che si chiude una settimana intensa e convulsa. Carico d’incognite è il futuro dell’acciaieria tarantina, e con essa quello del futuro della siderurgia italiana, e del sito di Bagnoli della Rosandra della multinazionale finlandese Wartsila, mentre la svolta che si è concretizzata negli ultimi giorni per Marelli apre, almeno per il momento, una prospettiva più rosea per lo stabilimento di Crevalcore. E’ sicuramente quello dell’exil dossier più scottante. Il punto fermo è l’uscita di ArcelorMittal da Acciaierie d’Italia, messa nero su bianco nel vertice di giovedì scorso tra governo e sindacati. E la strada intrapresa è quella ...

Mercoledì prossimo il termine fissato per trovare un'intesa e poi, giovedì, i sindacati torneranno dal governo per il futuro dell'acciaieria tarantina. Fase cruciale anche per Wartsila e Marelli Ex ...