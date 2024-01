Ex Ilva | il tempo stringe | le prossime mosse

(Di domenica 14 gennaio 2024) Pubblicato il 14 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Ex, ma anche Wartsila e Marelli. Sono ancora tante le nubi all'orizzonte e c'è anche qualche spiraglio che si apre. Per alcune delle vertenze industriali più critiche, è con un bilancio in chiaroscuro che si chiude una settimana intensa e convulsa. Carico d'incognite è il futuro dell'acciaieria tarantina, e con essa quello del futuro della siderurgia italiana, e del sito di Bagnoli della Rosandra della multinazionale finlandese Wartsila, mentre la svolta che si è concretizzata negli ultimi giorni per Marelli apre, almeno per il momento, una prospettiva più rosea per lo stabilimento di Crevalcore. E' sicuramente quello dell'exil dossier più scottante. Il punto fermo è l'uscita di ArcelorMittal da Acciaierie d'Italia, messa nero su bianco nel vertice di giovedì scorso tra governo e sindacati. E ...

Andrea Orlando , in una intervista a Today, ha parlato della situazione dell'ex Ilva . Per l'esponente del Pd ed ex ministro del Lavoro, ha ribadito ... (247.libero)

E' sicuramente quello dell'exil dossier più scottante. Il punto fermo è l'uscita di ArcelorMittal da Acciaierie d'Italia, messa nero su bianco nel vertice di giovedì scorso tra governo e ......e' soprattutto un pezzo fondamentale della siderurgia italiana e, per FI, la siderurgia e' ... Oggi non è ildi azzuffarsi sul passato, anche se nessuno può cancellare i disastri compiuti ...Mercoledì prossimo il termine fissato per trovare un'intesa e poi, giovedì, i sindacati torneranno dal governo per il futuro dell'acciaieria tarantina. Fase cruciale anche per Wartsila e Marelli Ex ...Banchieri: "Diamo a entrambi il tempo di ambientarsi e di entrare in relazione con i compagni". Gli avversari a caccia di riscatto ...