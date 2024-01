Ex Ilva | 400 milioni per l’uscita di Mittal

(Di domenica 14 gennaio 2024) Sarebbe di 400l’importo perdidal suo 40% di Acciaierie d’Italia, dalla ex. Lo riporta il quotidiano La Repubblica in un articolo nel quale si indica la cifra che entrerebbe nella trattativa in corsa tra Arcelore il governo, spiegando che forse il gruppo franco-indiano potrebbe anche accettare un valore più basso. Secondo il quotidiano la base di riferimento sarebbe la valutazione della società fatta da Enrico Laghi e verificata da Kpmg alla fine del 2020, in occasione dell’ingresso di Invitalia. Allora il valore delle azioni era di 1,050 miliardi. L’azienda veniva da due anni duri, il 2019 e il 2020 pandemico, con perdite cumulate per 1,1 miliardi che erano andate ad abbattere gli 1,8 miliardi cheaveva versato nella società nel 2018 dopo ...

