Everton-Aston Villa domenica 14 gennaio 2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Pronostici altre partite Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio aVilla di Premier League e Bochum 1848 - Werder Brema di Bundesliga. Pronostici: la scelta del VeggentePartite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Lazio - Lecce 15.00 Cagliari - Bologna 18.00 Fiorentina - Udinese 20.45 Milan - Roma PREMIER LEAGUE 15.00Villa 17.Follow Mail Sport's live blog for the latest score, team news and updates as Everton host Aston Villa in Premier League action.Use precise geolocation data and actively scan device characteristics for identification. This is done to store and access information on a device and to provide personalised ads and content, ad and ...