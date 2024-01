Europei Pallanuoto femminile | l’Italia chiude al quarto posto

(Di domenica 14 gennaio 2024) Niente bronzo ma soprattutto niente pass olimpico perche ha chiuso ali propridi. Nella ‘finalina’ a spuntarla è stata la Grecia che si è imposta di misura per 7-6 ai danni delle Azzurre, ree di essersi svegliate troppo tardi. Per accedere alle Olimpiadi però ci sarà un’ultima, seppur complicata occasione, ovvero ottenere uno dei due pass che saranno messi a disposizione in occasione dei mondiali di Doha, che si disputeranno il prossimo mese. Così il commissario tecnico del Setterosa, Silipo, ha fatto il punto della situazione nel post gara.dial. Bronzo e pass olimpico alla ...

Il penultimo atto degli Europei 2024 di pallanuoto maschile andrà in scena a Zagabria, in Croazia: oggi , domenica 14 gennaio, alle ore ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Spagna , semifinale degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì ... (sportface)

Tutto pronto per Italia-Spagna , semifinale degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 ... (sportface)

Imperdibile sfida tra il Settebello e gli iberici per conquistare la finale della rassegna ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia - Spagna deglimaschili di2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione. ...Un derby mediterraneo che ha segnato la pallanuoto dal punto di vista della tecnica ... la semifinale di questo splendido Europeo, la gara che vale il pass olimpico, contiene fascino e grandezza.Questo pomeriggio alle 16.30 si disputa la sfida tra l'Italia e la Spagna valida per la semifinale degli Europei di ...