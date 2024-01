Europei di Short Track | Sighel è nella storia | fa tris di ori a Danzica

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 14 gennaio 2024)– Si chiudono in gloria i Campionatidi2024 per l’Italia.terza e ultima giornata sul ghiaccio polacco di– sede della rassegna continentale per la terza edizione consecutiva – arrivano altre due medaglie per la squadra tricolore dopo le quattro ottenute il sabato. Pietroè entratodella disciplina diventando il primo atleta a imporsi in tutte le distanze olimpiche individuali mentre la staffetta femminile ha centrato un bellissimo argentoprova a squadre. Il ventiquattrenne trentino delle Fiamme Gialle ha aggiunto il successo nei 1.000 metri a quelli conquistati ieri nei 1.500 metri e nei 500 metri (leggi qui), distanza quest’ultima di cui deteneva ...