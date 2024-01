Europei di Ciclismo | l’Italia chiude con sei medaglie preziose per il Ranking Olimpico

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 14 gennaio 2024) Apeldoorn – Sono sei levinte dalaglidi, terminati nella giornata di oggi ad Apeldoorn, in Olanda. Gli ultimi allori sono arrivati dalla coppia formata da Vittoria Guazzini e Elisa Balsamo e anche da Stefano Moro. Le Azzurre hanno chiuso al terzo posto nella Madison Femminile. Sono stati 28 i punti totalizzati. Il Belgio ne ha ottenuti 41, mentre la Francia, che ha vinto, ha tagliato il traguardo con 50 punti. L’altro bronzo è arrivato da Stefano Moro. Quest’ultimo è salito sul terzo gradino nella prova del ‘keirin’. Anchefa record, come prima volta sul podio in questa specialità. Il polacco Mateusz Rudyk ha ottenuto l’argento, mentre il padrone di casa olandese, Harrie Lavreysen, ha conquistato il titolo continentale. “positivi – ...