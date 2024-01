Europee | Nobili Iv | ' Calenda l' uomo meno credibile e affidabile del Parlamento'

(Di domenica 14 gennaio 2024) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "dice che non si allea con Renzi perché Renzi fa le conferenze all'estero. Lo diceva anche tre anni fa. Poi però quando è rimasto senza firme per candidarsi dopo aver rotto con Più Europa, improvvisamente le conferenze non erano più un problema. Carloè l'di tutto ilitaliano". Lo dice il dirigente di Italia viva Luciano, consigliere regionale del Lazio.

MONTEBELLUNA (TREVISO) - È mancato nella città di Vancouver dov'era console generale d'Italia, Marco Nobili, classe 1966, nato a Montebelluna e cresciuto a Oderzo.