Europee | De Micheli | ' candidatura Schlein penalizza le donne'

(Di domenica 14 gennaio 2024) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Le controindicazioni per questa operazione sono diverse». Lo dice Paola Deal 'Corriere della sera' parlando di unadi Ellyalle. "Vorrei cominciare dall'effetto che inevitabilmente genererebbe sulla corsa delle altre candidate. La segretaria capolista dovrebbe lasciare il posto al secondo, un uomo, per via dell'alternanza" e "solo una percentuale minima di elettori esprime poi davvero la terza preferenza", spiega la deputata del Pd. "Non dobbiamo essere identificati come il partito del leader. C'è già il partito di Giorgia Meloni per questo", sottolinea poi Deaggiungendo: "Nel Partito Democratico ci sono tantedi grande livello, competenze e consenso".

Inforcano il sacro vessillo delle quote rose e pretendono uno scranno blindato alle. Lo ... Paola Deche ricorda alla segretaria che "si deve affermare il partito, non lei"; Sandra ...... De: tutti in fila per implorare Elly di non candidarsi. Lei apprezza e dall'Abruzzo dove si trovare in tour elettorale per le regionali avverte: "La decisione di candidarsi alle...Calano sul Nazareno come furie. La preda è lì a un passo, la prossima tornata elettorale, ma rischia d'essere sottratta da sotto il naso ...Il Napoli lavora in difesa. È partita un’offerta per Theate del Rennes, 23 anni, e questo è un segnale ma non la garanzia di un affare che può evolversi ...