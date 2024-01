Europee | Calenda | Renzi ha distrutto la chance di andare insieme

Leggi su ildenaro

(Di domenica 14 gennaio 2024) “Iv dice peste e corna di Azione e poi vorrebbe fare una lista con Azione” alle. “Abbiamo provato a fare il Terzo polo, abbiamo dato una, lui l’ha distrutta, oggi sarebbe del tutto poco credibile”. Lo ha detto Carloa “Il caffè della domenica” su Radio24. “Il tema è essere credibili – ha spiegato il leader di Azione – non si può dire di voler riformare il sistema politico e poi fare accordi con chi ha un modo di fare politica molto lontano dal mio, le consulenze, i soldi, l’uso del Riformista, sono dinamiche che non ci appartengono. Da quando faccio politica non ho mai accettato un euro da nessuno che non siano i cittadini italiani. Penso che i cittadini debbano sapere che tu fai i loro interessi e che non ci debbano ombre sul fatto che tu possa fare interessi di altri”. L'articolo ...