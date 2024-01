Europee | Calenda | ' Iv fa pressione per lista comune per paura dello sbarramento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Italia viva dice peste e corna del sottoscritto e di Azione e faper fare unaalleper superare lo. Non sarebbe credibile per gli elettori. Ma poi io non condivido le cose che stanno emergendo, il modo in cui si fa politica, i soldi, l'uso del 'Riformista'. Sarebbe del tutto poco credibile mettersi insieme solo per". Lo ha detto Carloa Radio24. "Non si può predicare di voler riformare il sistema politico italiano e poi fare accordi per opportunismo con chi fa politica in un modo lontano, quello di Renzi, con le consulenze, i soldi, l'uso del 'Riformista', che non ci appartiene. Non è un modo con cui facciamo politica noi", ha spiegato il leader di Azione.