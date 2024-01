Esposito | “Perchè Iervolino non si lamenta dopo i torti subiti con la Juventus?”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il giornalista Paolosferra un duro attacco all’ambiente salernitano e a Danilola partita al Maradona. Paolo, noto giornalista e conduttore televisivo, ha espresso forti critiche nei confronti dell’ambiente salernitanola recente sconfitta contro il Napoli al Maradona, in un post sui social che non è passato inosservato. Nel suo intervento,ha accusato la Salernitana di cercare scuse invalide per la sconfitta, definendo le loro lamentele come un tentativo di aggrapparsi agli specchi. L’articolo si concentra sulle polemiche generate dagli episodi contestati durante la partita, tra cui il rigore accordato al Napoli nel primo tempo e presunti falli contestati. “Continuano ad aggrapparsi agli specchi da Salerno”, ha scritto ...