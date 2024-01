Eruzione in Islanda | evacuata Grindavik | dichiarato lo stato d' emergenza La premier | «Situazione terrificante»

Nuova eruzione vulcanica nell'isola del fuoco e del ghiaccio. Siamo in Islanda , a sud-ovest della capitale Rejkyavik. Secondo quanto riferito ... (iltempo)

Inha nuovamente eruttato il vulcano di Grindavík, nella penisola di Reykjanes, nel sudovest ... L'è cominciata domenica mattina: qualche ora prima le autorità avevano avvertito la ...Quella in corso nel sistema vulcanico di Svartsengi, nel sud - est dell', ''è la più graveda quella delle Vestmannaeyjar, quando 50 anni fa è stata evacuata l'intera isola di Heimaey''. Gli abitanti di Grindavik, a circa 70 km a sud - ovest della capitale ...E' stato d'emergenza in Islanda, dopo la seconda eruzione vulcanica in meno di un mese. Poco prima dell'alba, gli ultimi residenti di Grindavik hanno ricevuto l'ordine di evacuazione immediata. Anche ...Grindavík dista circa 50 chilometri dalla capitale islandese Reykjavík e una ventina dall’aeroporto internazionale di Keflavík, il principale dell’Islanda. A poca distanza dal vulcano c’è la Laguna ...