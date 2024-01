Enrico Vanzina | ' I miei Roma - Milano con la 500'

Enrico Vanzina come in un film che si potrebbe intitolare “Essere Enrico Vanzina ” (come “Essere John Malcovich”) è asserragliato all’hotel Posta a ... (ilfoglio)

"La mia vita con le auto è stata una epopea": uninedito in questa puntata di Autovelox. A quarant'anni dall'uscita del suo, scopriamo la grande passione del regista per le quattro ruote: dalla prima Fiat 500, ...Storica famiglia aronese Come molti ricordano i tre fratelli aronesi sono i cugini dell'indimenticato regista Steno, e dei figli Carlo ed, grandi nomi del cinema e della commedia all'...L’attrice: «Per colpa di un gossip Nancy Brilli non mi parla più. Alberto di Monaco era simpaticissimo, la scintilla scattò a Venezia. Magari avrei potuto diventare principessa, ma le foto nuda su Pla ...Le "interferenze" amorose al centro di "Ex - Amici come prima!" che Rai Movie propone stasera in prima serata: la trama del film.