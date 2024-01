Elezioni a Taiwan | vince Lai “Dalla parte della democrazia” Tanti giovani al voto L’Ira di Pechino

I risultati delle elezioni a Taiwan per l’elezione del nuovo presidente , seguite da Usa e Cina: le reazioni e gli aggiornamenti in diretta (corriere)

LAI, 'AVITTORIA PER LA COMUNITÀ DELLE DEMOCRAZIE' WILLIAM LAI - PECHINO, 13 GEN - 'Come una delle prime e delle più anticipatedel 2024,ha centrato una vittoria per la comunità delle democrazie'. Sono le prime parole ...Il vicepresidente in carica diha ringraziato i sostenitori per l'esito elettorale che lo ...mandato consecutivo di fila come mai accaduto da quando sono state introdotte nel 1996 le...Una scelta estrema e radicale. Di primo acchito, senza conoscere bene la realtà interna di Taiwan e le dinamiche delle relazioni intrastretto con la Cina continentale, verrebbe da definire così ...PARZIALI rassicurazioni alla Cina dalla reazione degli Usa. Joe Biden ha commentato l’esito delle elezioni dicendo semplicemente che gli Usa «non sostengono l’indipendenza di Taiwan». Il segretario di ...