Ecco l’antidoto contro lo statalismo egualitario

(Di domenica 14 gennaio 2024) “La mai sopita aspirazione egualitaria che vorrebbe gli individui ridotti a bocce da biliardo dello stesso colore e dello stesso diametro riaffiora in questi tempi, sotto mentite spoglie, e ci affligge con vagoni di nauseante melassa statal-solidarista-redistributiva. Questo breve e amaro racconto potrà forse servire da efficace antidoto.” Con queste parole, nella nota dell’editore, Aldo Canovari accompagna il lettore nel potente e drammatico viaggio costituito della lettura di “Antifona” di Ayn Rand, appena pubblicato in una nuova edizione. La grande scrittrice russa naturalizzata americana, divenuta formidabile autrice di libri che esaltano la libertà individuale e il sistema capitalistico come il solo in cui l’intelligenza umana possa trovare la sua via di espressione, in questo splendido romanzo breve delinea il profilo di una spaventosa società distopica in cui il singolo, ...