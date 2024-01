Ecco fino a quando resta | Stefano Pioli | tam-tam e ribaltone al Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Così distanti ma così vicini,e José Mourinho. Per stile di gioco e obiettivi dei rispettivi club non potrebbero essere più diversi, ma hanno in comune il fatto di avere una data di scadenza. Ilè già fuori da tutto: uscito dalla Champions e dalla Coppa Italia, deve solo sperare in un crollo di Inter e Juve per rientrare nella lotta scudetto. La Roma invece è una versione addirittura peggiore di quella delle due stagioni precedenti, in cui era riuscita a nascondere i limiti e i sesti posti in campionato dietro a due finali europee. Le polemiche e gli alibi di Mourinho hanno stancato: c'è un fondo di verità in quello che continua a sostenere, ovvero che la sua squadra non è al livello delle prime e ha praticamente il mercato bloccato, ma al tempo stesso spetterebbe a lui in quanto allenatore trovare delle soluzioni. ...