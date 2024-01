È l’anno di Manuel Feller | l’austriaco vince anche a Wengen Grande delusione per Vinatzer e Sala

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lo slalom maschile continua a parlare austriaco e soprattutto ha trovato inil suo dominatore stagionale. Terza vittoria per, che, dopo Gurgl e Adelboden, riesce a salire sul gradino più alto del podio. Un successo arrivato in rimonta dopo il terzo posto a metà gara, superando i norvegesi Atle Lie McGrat ed Henrik Kristoffersen, che erano primo e secondo dopo la prima m. Un’ottima seconda parte di gara per, che ha fatto la differenza soprattutto nel tratto finale, dove ha recuperato moltissimo rispetto agli avversari. McGrath, infatti, perde quattro decimi e conclude secondo a 10 centesimi dal, mentre Kristoffersen è terzo a 21 centesimi dalla vetta. Belle rimonte di Clement Noel (4°, +0.44) e ...