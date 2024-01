“È cambiato tutto…” Maria De Filippi | sorpresa in studio | il pubblico di C’è posta per te si scatena

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 14 gennaio 2024) La prima puntata di C’èper te ha già lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. Tante storie ed anche una novità di cui ilsi è accorto. I commenti sui social non si sono fatti attendere. Così come non si sono fatti attendere quando è stato il caso di dare un’opinione sulle storie. Tra quelle più toccanti c’è quella di Rosa, che inizialmente non voleva incontrare la figlia Luana perché fidanzata con una ragazza. A fare ragionare la donna era stata la padrona di casa. >>“L’ha fatto dopo la puntata”. C’èper Te, Santino apre la busta e riabbraccia la madre, poi il gesto choc Che così le si era rivolta: “Tu la vivi come un lutto, ma non è morto nessuno e hai tua figlia. Se tua figlia per anni non è riuscita a dirti la verità e perché temeva proprio questa reazione. Pensa a quanta sofferenza ha ...