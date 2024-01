E alla fine Acerbi si riposò | col Monza prima panchina in A

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 gennaio 2024)-Inter ha segnato unavolta. Lavolta diinin questa Serie A. Perché anche lui,, può riposarsi. CAMBIAMENTO STORICO –-Inter ha segnato a suo modo un passo storico per i nerazzurri in questa stagione. Infatti Inzaghi ha esclusodai suoi titolari. Un fatto che può sembrare normale, specialmente visto che la sua alternativa è de Vrij. E invece, semplicemente, non era mai successo in Serie A. SVOLTA DIin questa stagione ha saltato le prime tre partite per infortunio. Poi dal derby è rientrato. E non è più uscito. Sempre in campo, sempre titolare e sempre per novanta minuti. Per sedici partite di fila. Fino, appunto, a ...