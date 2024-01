Duello per il posto di Dybala | Pellegrini ancora a rischio | la probabile di Mourinho per Milan-Roma

Se gli etologi inquadrano il sapiens nella stessa biosfera dove la vita e la morte sono in perenne, i viventi in lottala sopravvivenza, dura e spietata, incontrano e decifrano caratteri "...Nei dieci minuti finali Tommaso Nicolini ingaggia uncontinuo con la porta avversaria, senza trovare l'acuto personale. Vuoiun paio di ottimi interventi di Lazzarini, vuoiil ...Rimane imbattuta la Umana Reyer Venezia, vincente sul parquet della O.ME.P.S. Battipaglia nel primo dei due anticipi del sabato sera. Ago della bilancia che rimane perfettamente centrale nella prima m ...BASTONI 6,5 - Se a destra si bada molto alle chiusure, a sinistra l'Inter crea spesso i presupposti per far male al Monza. Merito anche dello spirito d'iniziativa del centrale mancino, che agisce ...