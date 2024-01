Dove vedere gli Emmys 2024 in tv e in diretta streaming la notte tra il 15 e il 16 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di domenica 14 gennaio 2024) Glisaranno visibili sia intv che via. La cerimonia dei prestigiosissimi premi assegnati dalla Television Academy alle eccellenze dell’industria televisiva americana andrà in onda in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic e insu NOW, nellafra il 15 e il 16. All’ 1.00 avrà inizio il pre-show che condurrà poi alla cerimonia di premiazione, con traduzione simultanea (ma sarà disponibile anche nella versione originale), in onda dalle 2 die presentata da Anthony Anderson indal palco del Microsoft Theater di Los Angeles. Succession è in testa alle nomination: ben 27, tra cui miglior serie drammatica, miglior attore drammatico (Brian Cox, Kieran Culkin, già ...