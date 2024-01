Diretta Supercoppa di Spagna | Real Madrid - Barcellona | segui il live

RIYADH (Arabia Saudita) - Dopo aver battuto in semifinale l'Atletico Madrid, il Real di Carlo Ancelotti sfida nella finale didi Spagna il Barcellona di Xavi. I catalani hanno eliminato l'Osasuna, e ora si trovano di fronte agli avversari di sempre. Segui il ...ROMA - La Lazio supera 1 - 0 il Lecce all' Olimpico grazie alla rete di Felipe Anderson e si riporta in zona Champions League . Rivivi le dichiarazioni del tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri , nel ...In diretta dal PalaLeonessa di Brescia, dalle ore 18.15 la cronaca testuale della sfida tra i padroni di casa della Germani e la NutriBullet Treviso. Le due squadre si sono affrontati ...Altro striscione polemico della Curva Fiesole, stavolta contro la Supercoppa. "Non è una presa di posizione solo senso della ragione. No alla Supercoppa in Arabia Saudita", ...