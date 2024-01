Diretta calciomercato | gli affari del giorno | la Juve insiste per Henderson | il Napoli spinge per il difensore

Si accende il calciomercato . La Juve ntus e l’Inter sono pronte a sfidarsi a distanza e il Napoli accelera per chiudere alcuni colpi. E non è finita ... (notizie)

Ilnon si ferma: tutte le notizie di sabato 13 gennaio raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo su Serie A e Serie B, ma anche sui principali ......00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]su app DAZN e canale Zona DAZN (214)- L'Originale 2024 dalle 20 e dalle 22:40 In studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, ...Oggi domenica 14 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Iniziano gli Australian Open, con il debutto di Jannik Sinner nel primo Slam della stagione tennistica. Gli Europei di pallanuoto entra ...Milan-Roma è la partita della 20ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20.45 a San Siro. Match trasmesso in diretta tv e in streaming su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Pioli e Mourinho ...