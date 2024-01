Dimissioni? Papa Francesco rompe il silenzio a Che Tempo Che Fa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024)è tornato a CheChe Fa. Nonostante il trasloco di Fabio Fazio sul canale 9, il Pontefice ha deciso di "seguirlo". D'altronde il Santo Padre era già stato ospite del programma, nel febbraio del 2022, quando la trasmissione andava in onda su Rai 3. "Come sto? - esordisce Bergoglio alle domande di Fazio -. Mi viene da dire che sono ancora vivo. Lesono una possibilità aperta a tutti i Papi, ma per il momento non è al centro dei miei pensieri". Il pensiero a quel punto va subito alle guerre. Tanti gli appelli del Santo Padre per fermare i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente e ancora una volta ribadisce: "Pensiamo a cosa significa una guerra... dove muoiono ragazzi, giovani, figli". Poi amareggiato, aggiunge: "É difficile fare la pace. Non so perché ma è così. La speranza non delude, ...