Dimarco è tornato e si vede | spinta costante in Monza-Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 gennaio 2024), dopo l’infortunio, ètitolare in. L’apporto dell’esterno è statoe decisivo: una spina nel fianco nella fascia destra dei brianzolied insi è visto. Lasulla corsia di sinistra del laterale è statae letale: in avvio subito un’occasione, poi l’assist per lo 0-2 di Lautaro Martinez, e infine da un suo lancio nasce l’azione dello 0-3 di Calhanoglu. Un rientro, forse sottovalutato, ma importantissimo per Inzaghi che consente alla squadra uno sviluppo di manovra più fluido sui due lati del campo. La sua intesa con Bastoni e Mkhitaryan, inoltre, è quasi perfetta: i tre, padroni del settore ...