Diego Maradona Jr attacca | “Mio padre è stato ammazzato!”

Nella lista, oltre a Eugenia , ci sono anche altri 6 i figli che Diego Maradona non ha mai riconosciuto, ma che avevano già avviato le pratiche per ... (metropolitanmagazine)

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutti, non solo gli appassionati di calcio. Come ha detto Silvia Toffanin, «tutto il mondo si è ... (leggo)

Continua a far parlare di se la morte di Diego Armando Maradona , con il figlio, Diego JR., intervenuto in pesanti dichiarazioni su Canale 5. La ... (spazionapoli)

Continua a far parlare di se la morte di Diego Armando Maradona , con il figlio, Diego JR., intervenuto in pesanti dichiarazioni su Canale 5. La ... (spazionapoli)

Leggi Anche Silvia Provvedi: 'Sto crescendo mia figlia da sola' Leggi AncheArmandoJunior sulla morte del padre: 'Lo hanno ammazzato' 'Non è mai scontata, ha un lato spagnoleggiante ...Si torna da Silvia Toffanin , nello studio di Verissimo , il programma in onda su Canale 5 sabato 13 gennaio. Tra gli ospiti della puntata eccoArmandojunior, figlio del Pibe de Oro, morto il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto che ha determinato una insufficienza cardiaca. Una morte, quella di, avvolta da ...Che la rivalità sia sentita più su sponda azzurra che granata non ci sono più dubbi. Basti pensare a quanto accadeva l'anno scorso ad aprile, con water ...Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Maradona Jr. è tornato a parlare della morte di suo padre Diego: "Ho scoperto della sua morte mentre ero all'ospedale. Un mio ...