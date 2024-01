Detective Forst | la recensione | il nuovo poliziesco polacco targato Netflix

Leggi su movieplayer

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ladella prima stagione di, adattamento dell'omonima saga letteraria di Remigiusz Mroz, ancora inedita in Italia ma di grande fascino di genere, ben trasposto nella serie. Gli appassionati di thriller letterari lo sanno: il Nord Europa è la mecca del Vecchio Continente per quanto riguarda il genere. Sarà per i paesaggi glaciali, i territori più brulli e sconfinati, un grigiore che permea solo superficialmente la quotidianità delle persone, eppure da Jo Nesbo a Camilla Lackberg, da Anne Holt a Lars Kepler, gli autori e le autrici nordici sembrano essere i re indiscussi del giallo e deleuropeo, fatto salvo per alcuni scrittori francesi (prendiamo Franck Thilliez, comunque molto più labirintico e cervellotico) o l'italianissimo Donato Carrisi. Tra queste firme ...