Delirio in rosa | guerra al preservativo “eterocisnormato” e “fallocentrico”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Non si finisce mai d’imparare ed io proprio non sospettavo l’esistenza del dental dam e men che meno i suoi usi alternativi (e così spero di voi). Però qui bisogna fare un passo indietro, che già si capisce poco. Il passo indietro sarebbe che a Milano, in un posto evocativo chiamato “LatoB”, che sta in viale Pasubio, e dove hanno fatto la Laboratoria, sissignore (nel senso delle donne, sia chiaro, non della formula reverenziale al superiore). Da questo momento, tutto quello che puoi pensare è vero, nel senso che del doman non v’è certezza, di grammatica contezza, lato A, B, uscita di servizio, entrata per fornitori, non si capisce un venerato ciufolo. Intanto, però, subito uno scivolone, là dove quell* della Laboratoria di Educazione Sessuale Transfemminista avvertono, con adorabile vezzo commerciale: “Se ti sei prenotat?, ma non puoi venire: per favore faccelo sapere! Così possiamo ...