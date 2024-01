Delegazione americana a Taipei Pechino | «Segnale sbagliato»

L'amministrazione Biden aveva consegnato ad esempio una "esclusiva" al Financial Times nella quale venivano rivelati i piani post - elettorali per inviare a Taipei unadi alto ...... che hanno incoronato William Lai nuovo capo dello Stato, e si attende a Taipei una... L'Istituto è l'ambasciatade facto , poiché gli Stati Uniti non hanno relazioni diplomatiche ...A dispetto del voto presidenziale di ieri a Taiwan che ha consegnato la vittoria all’autonomista William Lai, l’isola «fa ancora parte della “Unica Cina”». Lo ha ribadito oggi il ministro degli Esteri ...La Cina alza la voce con Washington anche per le congratulazioni del segretario di stato Antony Blinken al presidente Lai ...