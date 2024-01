Definito il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open | un altro olandese tutto da scoprire

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 gennaio. Sarà questa la data in cui vedremo in azione Janniknegli2024. Sul cemento aussie l’altoatesino sarà chiamato all’impegno di secondo turno del Major di Melbourne e sul suo cammino ci sarà da affrontare un. Dopo aver sconfitto quest’oggi Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-4 7-5 6-3, ilsarà sempre dei Paesi Bassi. Il riferimento è a Jesper De Jong (n.148 del ranking), tennista proveniente dalle qualificazioni e per la prima volta nel tabellone principale di uno Slam. Il neerlandese si è imposto contro l’argentino Pedro Cachin (n.72 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 6-4. Una vittoria abbastanza netta, in cui il neerlandese ha fatto vedere una ...