“Decisamente più alte” Sottocorona e la sorpresa sulle temperature

(Di domenica 14 gennaio 2024) Che tempo farà nella seconda metà di gennaio? L'appuntamento con le previsioni meteo su La7 è come di consueto con il meteorologo Paolo, che aggiorna tutti sull'andamento del tempo in Italia anche nella puntata del 14 gennaio del collegamento con Omnibus: “Dalle carte meteorologiche si nota un po' la situazione che riguarda l'Italia, c'è una bassa pressione 1400, non è un valore bassissimo, e c'è questa instabilità, cioè qualche fenomeno, non è una perturbazione vera e propria. Nel nord Europa e nell'Atlantico c'è invece un traffico di perturbazioni, lì il mmpo c'è, quindi noi siamo in una zona sì di bassa pressione, ma di bassa pressione relativa e anche i fenomeni associati sono relativi, non si può parlare di mmpo”. Si passa poi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Il tempo di oggi, domenica 14 ...