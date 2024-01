Decessi numerosi e ravvicinati | animalisti contro Fugatti dopo la morte dell' orso Mj5

Secondo l'Ente Nazionale Protezione Animali, infatti, dietro questi- troppoe troppo ravvicinati nel tempo per pensare a un evento fortuito - non può che esserci la mano dell'uomo, ...'Dietro questi, troppoe troppo ravvicinati nel tempo per pensare a un evento fortuito, non può che esserci la mano dell'uomo, mossa da un disegno preciso: eliminare i plantigradi ...Dopo i numerosi i tentativi di bussare alla porta del suo alloggio ... Non è ancora chiara la causa del decesso, tra le ipotesi quella che sia stato colto da un malore durante il sonno. Francesco, ...Nemmeno gli esperti sono d’accordo su quale tipo di influenza stia facendo più danni, ma adesso è paura per l’H1N1. La chiamano influenza suina, ed è quella che nel 2009 causò una pandemia, non grave ...