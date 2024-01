De Paola | “Ma Rocchi ha visto l’assurdo rigore dato al Napoli contro la Salernitana”

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 14 gennaio 2024) Paolo De, giornalista, ha parlato delconcesso alla, nel suo editoriale per Sportitalia. Queste le sue parole: De: ”Simeone aveva già tirato in curva quando Fazio gli ha toccato leggermente il piede. L’attaccante fa poi la solita sceneggiata per richiamare l’attenzione” “Mahaalla? Simeone aveva già tirato in curva quando Fazio gli ha toccato leggermente il piede. L’attaccante fa poi la solita sceneggiata per richiamare l’attenzione, il Var abbocca e i telecronisti si avventurano in paragoni inesistenti. Veramente assurdo. Quello assegnato ...