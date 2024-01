De André | Battiato | Gaber e Dalla Diventano Materia Scolastica

, Beethoven e i film western. Per capire le connessioni, bisogna assistere a "L'arte di non ... Di Fabrizio Desceglie la canzone "Un ottico", e manda quell'intervista storica fatta in ...In questo contesto, emergono figure come Fabrizio De, Lucio Dalla, Giorgio Gaber e Franco, artisti che hanno mescolato con maestria la musica e la letteratura, facendo nascere un ...