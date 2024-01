Daniele fatto fuori da Jannik Sinner | L' Eredità | un assurdo finale di trasmissione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Come ogni sera torniamo nello studio de L', il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il programma campione di ascolti che appassiona milioni di italiani. La puntata è quella di sabato 13 gennaio. E abbiamo un campione che si riconferma,Alesini, medico di Foligno che continua la sua dominante parabola nel format della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Dominio però non particolarmente fortunato: ancora una volta è capitolato alla Ghigliottina.si è qualificato al giococon un montepremi potenziale da 170mila euro, i quali dopo una serie di tagli si erano ridotti a 21.250 euro in gettoni d'oro (tre volte è infatti incappato nella ghigliottina). Tant'è, le parole indizio erano: fondo, San Vito, barbe, novella e boys. Spaesato,ha offerto come soluzione la ...