Daniele Capezzone | quando i partiti inizieranno a occuparsi dei veri problemi dei cittadini?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Non tornerò sull'episodio – obiettivamente poco glorioso – dei lavori di un ramo del Parlamento chiusi silenziosamente in anticipo o comunque programmati tatticamente “corti”, mercoledì scorso, per non sovrapporsi al derby di Coppa Italia Lazio -Roma. Dopo il diritto all'eleganza teorizzato dal mitico Soumahoro, dev'essere stato sancito da qualche parte pure un non meno significativo diritto alla tribuna d'onore. Considerazione demagogica? Può darsi, ma dubito che la notizia abbia riempito di gioia i-contribuenti. E, a ben vedere, penso che la cosa abbia fortemente nuociuto anche ai non pochi parlamentari che lavorano duramente e seriamente: chi ama la politica e le istituzioni non può certo rallegrarsi del fatto che i deputati e i senatori più meritevoli siano quasi sempre ignorati, e che invece piccoli e grandi episodi di sciatteria stendano un velo ...