Daniele Alesini ’svuota’ L’Eredità e vince 190 000 euro – Video

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 14 gennaio 2024)- L'Eredità Vincita record nella puntata odierna de. Dopo aver indovinato nel gioco finale della Ghigliottina la parola “vuoto”, il campione umbroha infatti portato a casa l’intero montepremi accumulato di 190.000. Un vero e proprio successo nel quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni . Battuta la sfidante Sara nel nuovo gioco dei 100 Secondi,si è seduto nuovamente di fronte a Liorni (aveva già vinto in una puntata 95.000) e ha affrontato la Ghigliottina, riuscendo a non dimezzare nemmeno una volta il montepremi in palio e soprattutto indovinando la parola – “vuoto” – che accomunava tutte le altre (per la cronaca: “insieme”, “ritorno”, “potere”, “sacco” e “posto”). Decisive, come ha ...