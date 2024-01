Dalla caduta shock | al bacio di Mikaela Shiffrin | le condizioni di Kilde

Buone notizie per Aleksander Aamodt Kilde. Lo sciatore norvegese, nel corso della discesa di Wengen, è stato protagonista di una rovinosa. Lo sciatore, come comunicatofederazione, ha riportato " una lussazione alla spalla destra e un taglio al polpaccio. Non ha fratture, ma è contuso".Era giacché la qualifica èin disuso e non perché di poligrafi non ce ne siano più, bensì ... quando d'un tratto, alla fine del pranzo, si udì inaspettatamente la voce del grande uomo...Buone notizie per Aleksander Aamodt Kilde. Lo sciatore norvegese, nel corso della discesa di Wengen, è stato protagonista di una rovinosa caduta. Lo sciatore, come comunicato dalla federazione, ha ...Crollo di Pistoia, le testimonianze degli invitati: "Poteva essere una tragedia". Anche la coppia al pronto soccorso. Valeria in lacrime, dalla gioia al terrore. Per fortuna nessuno è in pericolo di v ...