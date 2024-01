Dakar 2024 | Sebastien Loeb trionfa nella settima tappa tra le auto Sainz sempre al comando della classifica generale

(Di domenica 14 gennaio 2024) Dopo il meritato giorno di riposo i concorrentisono tornati in scena.da Riyadh ad Al Duwadimi. 483 km di speciale (390 di trasferimento) in cui gli equipaggi hanno dovuto fronteggiare un autentico labirinto di canyon con continui cambi di direzioneprima parte. Al termine del percorso, tante dune di sabbia e piloti a vestire i panni dei surfisti alla guida delle proprie. A districarsi su un percorso disseminato di trappole è stato il francese. Con la sua Hunter del Bahrain Raid Xtreme, l’alsaziano è riuscito a trovare il connubio tra velocità e capacità di navigazione, fermando i cronometri sul tempo di 4H 56? 39”. Alle sue spalle hanno terminato il brasiliano Lucas Moraes ...

QUAD – Andujar transita al KP 311 con il tempo d 4:22.18, staccando di +1.14 Giroud. Attesa per gli ... (oasport)

auto – Sebastian Loeb è giunto al traguardo in testa con il crono di 4:56:39 a precedere con ... (oasport)

La seconda settimana dellaAutoè iniziata nel segno di Sebastien Loeb . Il francese ha ottenuto la miglior prestazione sui 483 km della Riyadh - Al Duwadimi, nonostante partisse per primo tra le quattroruote, e ...La seconda settimana dellaè iniziata con i 483 km cronometrati della Riyadh - Al Duwadimi, disputati su terreno misto ma principalmente sterrato. La vittoria è andata a un ottimo José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) ...Paolo Lucci, il pilota castiglionese impegnato nella Dakar si è ritirato oggi dalla competizione. La notizia è stata battuta questa mattina dal sito ufficiale del rally sulle dune di sabbia e notizie ...Al termine della Dakar 2024 manca ancora una settimana di gara e Sébastien Loeb ha deciso di non darsi per vinto. Il pilota del team Bahrain Raid Xtreme ha vinto la Tappa 7 andata in scena oggi, che ...