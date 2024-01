Dakar 2024 | Paolo Lucci costretto al ritiro dopo un incidente nella settima tappa Sfuma il sogno top10

(Di domenica 14 gennaio 2024) Si interrompe all’inizio della secondana ladialin seguito ad unavvenuto nel corso dellaRiyadh-Al Duwadimi. Il pilota toscano della KTM è caduto violentemente al km 192 (su 483) della prova speciale odierna, subendo una brutta botta alla schiena che l’haa chiamare l’assistenza medica e di conseguenza ad abbandonare la Stage. L’azzurro è stato poi trasportato in ospedale per alcuni controlli e gli esami avrebbero escluso fratture., che al termine della primana del rally occupava la 14ma piazza assolutagenerale tra le moto ed il quarto posto ...

Sebastian Loeb è giunto al traguardo in testa con il crono di 4:56:39 a precedere con ... (oasport)

Sebastian Loeb è sempre più vicino al successo di questa settima tappa . L'alsaziano, a bordo ... (oasport)

Sebastien Loeb ha vinto la settima tappa di questa Dakar 2024 . L'alsaziano, a bordo ... (oasport)

Dopo il meritato giorno di riposo i concorrenti della Dakar 2024 sono tornati in scena. settima tappa da Riyadh ad Al Duwadimi. 483 km di speciale ... (oasport)

Che beffa per Manuel Andujar! Il pilota della Dragon Rally Service ha chiuso al secondo posto il settimo stage della Dakar 2024 , categoria quad, a ... (oasport)

Terreno: Si tratta della tappa con il chilometraggio di parte competitiva più lungo in assoluto fino ad ora di questaClassic. Da una prima parte più sabbiosa, si passerà ad un tratto ...Sébastien Loeb (Prodrive) ha strappato minuti preziosi a Carlos Sainz (Audi) vincendo la settima tappa, la terza dall'inizio della. Il francese ha fatto segnare il miglior tempo della speciale, davanti al brasiliano Lucas Moraes (Toyota), a 7'06", firmando la 26ma vittoria nella competizione e portandosi al 2/o posto ...MOTO: Anche nelle moto il vincitore di oggi mette a segno la sua terza vittoria in questa Dakar 2024, Nacho Cornejo è riuscito ad avere la meglio sul rivale Kevin Benavides che oggi arriva secondo di ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:05 Termina così la lunghissima giornata dedicata al settimo round della Dakar 2024! Appuntamento a domani con l’ottavo stage! BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA 16 ...