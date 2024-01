Dakar 2024 | orari tappa di oggi Riyadh-Al Duwadimi | percorso | programma | tv | streaming

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lariparte dopo il giorno di riposo: dopo la tremenda“marathon” arriva un’altra frazione da spezzare il fiato che misurerà un totale di 873 km tra tratto di collegamento e prove speciali. Unaquella daad Alche presenterà ben 483 km di prove speciali e sarà la prima occasione in questa seconda settimana per rimontare. I distacchi potrebbero essere ancora enormi, vista la lunghezza del tracciato. Nella prima parte ci saranno diversi canyon, mentre seconda parte piena di dune. La 46ª edizione dellagode della copertura televisiva di Eurosport, Discovery+ in relazione agli highlights e ad approfondimenti su ogni. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle varie speciali, con cronache e ...

Restano critiche le condizioni di salute di Carles Falcon . Il pilota spagnolo caduto durante la seconda tappa dellaè stato in queste ore portato in Spagna ma non ci sono buone notizie sull'evoluzione del suo stato che resta grave dopo che i medici arabi che lo hanno soccorso lo hanno indotto in coma . ...La Dakar 2024 riparte dopo il giorno di riposo: dopo la tremenda tappa "marathon" arriva un'altra frazione da spezzare il fiato che misurerà un totale di 873 km tra tratto di collegamento e prove ...Il giovane polacco Eryk Goczal, 19 anni, a causa di una verifica tecnica effettuata oggi, sabato, dal Delegato Tecnico della FIA è stato sorpreso con una frizione composita montata sul suo prototipo ...