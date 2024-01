Dakar 2024 | Giroud vince il settimo stage tra i quad Nei camion si impone Macik

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Che beffa per Manuel Andujar! Il pilota della Dragon Rally Service ha chiuso al secondo posto ildella, categoria, a causa di una penalità di quindici secondi inflittagli per aver mancato un punto di passaggio. Ad approfittarne è stato il francese(Yamaha Racing), il quale è arrivato al traguardo con il tempo di 6:51.26 ottenendo un vantaggio di +13.50 rispetto all’argentino. Quindici secondi di penalità anche per lo slovacco Varga (Varga Motorsport Team), terzo con +29.16. Per via del risultato odierno si fa più risicata la lotta nella classifica generale. Andujar conduce infatti in 40:40:00; maè appena a +6:20 di distanza. Lontanissimo Varga, a +2:27:46., Sebastien Loeb trionfa ...