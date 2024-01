Da Michela Murgia ad Alessandro Baricco | i libri da non perdere

(Di domenica 14 gennaio 2024) Scrivere è fermare i pensieri e dare loro mille nuove vite. È non aver paura – e averne moltissima – di spogliarsi di tutte le incertezze, le controversie, i difetti, i desideri inesplosi, i sogni a metà.È regalare a emozioni e verità un tempo infinito. Spazi incontrastati. Mondi dai confini labili. Scrivere è il miglior modo di amare, la miglior forma di sopravvivenza e di superamento e di accettazione. Così, fissando ciò che ti sfiora, quel qualcosa diviene improvvisamente più giusto e vero; spesso meno pesante. Più tuo. Tuo e di chi lo sa leggere. Così, la tua storia prende forma e valore nei cuori di tanti e assume significati e sfumature che mai avresti pensato, disegnando prospettive che nemmeno credevi potessero appartenerti. E, sempre così, quelle parole saranno galeotto di un amore coraggioso, speranza per chi temeva di averla persa, ispirazione per avventure e piccole e ...

Il pontefice bolla la gestazione per altri «pratica deprecabile» mentre esce in libreria Dare la vita, il libro postumo di Michela Murgia che ... (vanityfair)

In Italia si legge molto più che in passato. Dati alla mano, nel 2023 sono state acquistate ben 69 milioni di opere, ma c'era bisogno di un nuovo ... (ilgiornaleditalia)

... meno violento, più civile, e anche più felice' è la domanda a cui risponderanno Nicola Lagioia e la Tagliaferri, autrice condi 'Morgana', un progetto che " tra libri, podcast, ...L'8 maggio TeatrOltre , in collaborazione con Associazione Percorso Donna nell'ambito del Festival Percorsi 2024 , invita a Pesaro alla Nottecon inizio alle ore 19 alla Sala della ...A cinque mesi dalla morte, Michela Murgia torna in libreria con questo breve testo che lei intendeva chiudere in sei mesi e si trovò costretta a chiudere in sei settimane. Troverete, scrive il ...Esce in libreria "Dare la vita", il primo libro di Michela Murgia pubblicato dopo la sua scomparsa, avvenuta il 10 agosto 2023. Il volume raccoglie i pensieri dell'autrice sui temi della maternità e ...