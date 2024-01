Cultura in lutto | addio a Lev Rubinstein | poeta e dissidente russo

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il mondo letterario e quello della dissidenza sovietica sono inper la scomparsa di Leve critico del Cremlino, morto all’età di 76 anni. La tragica notizia è stata annunciata dalla figlia, Maria, sul suo blog su “Live Journal”.è stato vittima di un incidente stradale il 8 gennaio a Mosca, quando è stato travolto da un’automobile mentre attraversava la strada. Dopo l’incidente, era stato ricoverato in condizioni critiche. Il dipartimento dei trasporti di Mosca ha riferito che il conducente dell’auto, responsabile dell’incidente, non aveva rallentato prima del passaggio pedonale. Inoltre, è emerso che l’automobilista fosse stato coinvolto in 19 violazioni del codice della strada nei 12 mesi precedenti all’incidente. Nato nel ...